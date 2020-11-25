"Маріонетка Сороса": уряд Угорщини накинувся на актора Джорджа Клуні

Так, раніше Клуні, розповідаючи про створення фільму "Опівнічне небо", в якому він грає вченого у постапокаліптичному світі, заявив журналу GQ, що елементи ненависті і гніву присутні у діяльності окремих політичних лідерів сучасного світу.

"Ми не перебували у епіцентрі пандемії, коли це сталося, але все ще були всі інші елементи. Ці елементи того, скільки ненависті і гніву ми всі переживаємо у цей історичний момент у всьому світі - візьміть хоча б Болсонару у Бразилії або Орбана в Угорщині", - підкреслив Клуні.

Він зазначив, що можуть бути "сумні наслідки", якщо дозволити такого виду ненависті розростатися.

Відповідаючи на запитання державного телебачення про коментарі Клуні, офіційний представник угорського уряду Орс Фаркаш сказав, що актор "озвучив проімміграційне послання американського ліберального мільярдера угорського походження Джорджа Сороса, покровителя відкритих товариств і давнього опонента Орбана", відзначає агентство.

Пізніше офіційний представник міністерства закордонних справ Угорщини Тамас Менцер написав у Facebook, що слова Клуні були "дурними".

"Джордж Клуні - хороший актор, тому заслуговує на повагу, але... ніхто не повинен ставитися до нього як до глобального політичного оракула... Є люди, які нашіптують йому у вуха", - заявив Менцер у коментарі провладному новинному каналу HirTV ввечері у понеділок.

Сам актор у понеділок через агента опублікував заяву на угорському новинному сайті Telex.hu, в якому говориться, що "пропагандистська машина Орбана бреше, крапка", додавши, що він зустрічався з Джорджем Соросом тільки один раз.

"Мені було б соромно, якби я не виступив проти авторитаризму режиму Орбана... Я був (в Угорщині - ред.) на початку 2000-х і гуляв по набережній Дунаю. Тоді Угорщина була яскравим прикладом демократичного успіху... Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Угорщина прийме те, чим вона була колись", - йдеться у заяві Клуні.

Як повідомляв УНН, раніше американські ЗМІ повідомили про арешт Джорджа Сороса "через втручання в американські вибори". Представлені у новині документи виявилися відкоригованим текстом обвинувачення Міністерства юстиції США російським громадянам.