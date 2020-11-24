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СМИ сообщили об аресте Сороса "за вмешательство в американские выборы" - на самом деле документы оказались фейком

СМИ сообщили об аресте Сороса "за вмешательство в американские выборы" - на самом деле документы оказались фейком

Киев  •  УНН

 • 49668 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Малоизвестный американский портал YourNewsWire.com опубликовал новость о “задержании Джорджа Сороса” в Филадельфии по делу о якобы вмешательстве в президентские выборы в США, однако представленные в новости документы оказались откорректированым текстом обвинения Министерства юстиции США российским гражданам, пишет УНН.

Сайт, у которого уже есть список распространения различного рода дезинформации — стал источником истории, в которой утверждается, что Джорджа Сороса якобы “арестовали” в Филадельфии за “вмешательство в выборы”.

Такого ареста на самом деле не было. “Джордж Сорос арестован в Филадельфии за вмешательство в выборы — судья постановил не привлекать СМИ”, — говорится в заголовке новости.

Но в истории от 23 ноября, которая за первый день зарегистрировала около 5000 взаимодействий с новостью в Facebook, по аналитическим данным CrowdTangle, используется подтвержденое изображения федерального обвинения в совершенно ином деле.

“Джордж Сорос арестован и в настоящее время содержится под федеральным арестом в Филадельфии”, — говорится в материале. “Согласно недавно опубликованному обвинительному акту, представленному в Западном округе Пенсильвании, Соросу было предъявлено обвинение в ряде серьезных преступлений, связанных с выборами в США”.

Поиск информации вероятного обвинения по делу № 20-316 приводит к истории о обвинительном акте против шести граждан России, которых обвиняют в кибератаках.

Министерство юстиции США огласило этот обвинительный акт 19 октября, утверждая, что российские спецслужбы стремились, среди прочего, подорвать выборы во Франции и снизить усилия, “чтобы привлечь Россию к ответственности за использование нервно-паралитического химического оружия”.

В материале Your News Wire изображения обвинительного акта было отредактировано, чтобы удалить имена российских граждан и вместо этого показать, что Соросу предъявляют обвинение в заговоре, кибер-мошенничестве и др.

Кроме того, поддельная история утверждает, что “ФБР заявило, что обвинительный акт, скорее всего, будет обновлен с учетом обвинений во вмешательстве в выборы касательно голосования в Dominion (система электронного голосования в США — ред.), как только будет разоблачен полный масштаб операций Сороса. В настоящее время Сороса допрашивают в ФБР”.

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