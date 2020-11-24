ЗМІ повідомили про арешт Сороса "за втручання в американські вибори" - насправді документи виявилися фейком

Веб-сайт, у якого вже є список поширення різного роду дезінформації — став джерелом історії, в якій стверджується, що Джорджа Сороса нібито “заарештували” у Філадельфії за “втручання у вибори”.

Такого арешту насправді не було. “Джордж Сорос заарештований у Філадельфії за втручання у вибори — суддя постановив не залучати ЗМІ”, — йдеться у заголовку новини.

Але в історії від 23 листопада, яка за перший день зареєструвала майже 5000 взаємодій з новиною у Facebook, за аналітичними даними CrowdTangle, використовується підтверджене зображення федерального обвинувачення у зовсім іншій справі.

“Джордж Сорос заарештований і в даний час утримується під федеральним арештом у Філадельфії”, — стверджується в матеріалі. “Відповідно до нещодавно опублікованого обвинувального акту, поданого в Західному окрузі Пенсільванії, Соросу було пред’явлено звинувачення у ряді серйозних злочинів, пов’язаних з виборами в США”.

Пошук інформації ймовірного обвинувачення у справі № 20-316 приводить до історії про обвинувальний акт проти шести громадян Росії, яких звинувачують у кібератаках.

Міністерство юстиції США оголосило цей обвинувальний акт 19 жовтня, стверджуючи, що російські спецслужби прагнули, серед іншого, підірвати вибори у Франції та знизити зусилля, “щоб притягнути Росію до відповідальності за використання нервово-паралітичної хімічної зброї”.

В матеріалі Your News Wire зображення обвинувального акту було відредаговано, щоб видалити імена російських громадян і замість цього показати, що Соросу пред’являють обвинувачення у змові, кібер-шахрайстві та ін.

Крім того, підробна історія стверджує, що “ФБР заявило, що обвинувальний акт, швидше за все, буде оновлений з урахуванням звинувачень у втручанні у вибори щодо голосування в Dominion (система електронного голосування у США — ред.), як тільки буде викрито повний масштаб операцій Сороса. В даний час Сороса допитують у ФБР”.