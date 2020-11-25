"Марионетка Сороса": правительство Венгрии набросилось на актера Джорджа Клуни

Так, ранее Клуни, рассказывая о создании фильма "Полуночное небо", в котором он играет ученого в постапокалиптическом мире, заявил журналу GQ, что элементы ненависти и гнева присутствуют в деятельности отдельных политических лидеров современного мира.

"Мы не находились в эпицентре пандемии, когда это произошло, но все еще были все другие элементы. Эти элементы того, сколько ненависти и гнева мы все переживаем в этот исторический момент во всем мире - возьмите хотя бы Болсонару в Бразилии или Орбана в Венгрии", - подчеркнул Клуни.

Он отметил, что могут быть "печальные последствия", если позволить такого вида ненависти разрастаться.

Отвечая на вопрос государственного телевидения о комментарии Клуни, официальный представитель венгерского правительства Орс Фаркаш сказал, что актер "озвучил проиммиграцинное послание американского либерального миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса, покровителя открытых обществ и давнего оппонента Орбана", отмечает агентство.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел Венгрии Тамас Менцер написал в Facebook, что слова Клуни были "глупыми".

"Джордж Клуни - хороший актер, поэтому заслуживает на уважение, но... никто не должен относиться к нему как к глобальному политического оракулу... Есть люди, которые нашептывают ему в уши", - заявил Менцер в комментарии провластному новостному каналу HirTV вечером в понедельник.

Сам актер в понедельник через агента опубликовал заявление на венгерском новостном сайте Telex.hu, в котором говорится, что "пропагандистская машина Орбана врет, точка", добавив, что он встречался с Джорджем Соросом только один раз.

"Мне было бы стыдно, если бы я не выступил против авторитаризма режима Орбана... Я был (в Венгрии - ред.) в начале 2000-х и гулял по набережной Дуная. Тогда Венгрия была ярким примером демократического успеха... Я с нетерпением жду того дня, когда Венгрия примет то, чем она была прежде", - говорится в заявлении Клуни.

Как сообщал УНН, ранее американские СМИ сообщили об аресте Джорджа Сороса "из-за вмешательства в американские выборы". Представленные в новости документы оказались откорректированным текстом обвинения Министерства юстиции США российским гражданам.