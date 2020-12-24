Марина Порошенко закликала Київраду не повторювати помилки центральної влади: у програмі розвитку Києва викривлені пріоритети

Вона зауважила, що в бюджеті столиці на наступний рік скорочується фінансування охорони здоров’я, натомість виділяються мільярди гривень на проекти, які не будуть завершені у 2021-му.

“Сьогоднішнє засідання Київради без перебільшення є знаковим. Саме сьогодні кияни отримають перший сигнал — чи не помилилися вони з вибором. Чи дійсно обрали близьку до людей київську владу, яка з перших своїх кроків готова правильно розставляти пріоритети, захищати інтереси своїх виборців, а не ошукувати їх, виконуючи домовленості з кураторами з Банкової. І наскільки місцева влада відчуває виклики, які стоять перед столицею у наступному році”, — зауважила Марина Порошенко.

Вона зазначила, що у фракції “Європейська Солідарність” детально вивчили проект Програми економічного і соціального розвитку Києва.

“У нас є великі сумніви, що ця програма відповідає як вимогам часу, так і очікуванням киян. Перше, на що повинні зараз йти кошти — це точно не на сумнівне „велике крадівництво“, а на охорону здоров’я та соціальний захист наших громадян. Але в програмі, яка нам пропонується, ми цього не бачимо”, — наголошує Порошенко.

“На державному рівні ми вже бачили, до чого призводять хаотичні, непідготовлені та абсолютно нелогічні рішення. Тому наше завдання як депутатів — не повторювати помилок центральної влади, яка шалено втрачає довіру і підтримку”, — переконана Марина Порошенко.

Вона нагадала, що після аудиту депутатів з “Європейської Солідарності” Київрада віднайшла і перерозподілила 422 млн гривень, які спрямували в лікарні.

“Ми були щиро здивовані, чому цього не було зроблено раніше. Бо вчасне реагування — це і є елемент ефективного управління. Добре, що наше рішення створило можливості медичним закладам ще в цьому році закупити все необхідне для лікування хворих на коронавірус”, — вважає Марина Порошенко.

“Поправки, які я та мої колеги по фракції, внесли до Програми, стосуються нагальних питань. Натомість в розданому проекті вони проігноровані. І ми бачимо явне викривлення пріоритетів. З одного боку — мільярди гривень на великі проекти, які ніхто навіть і не збирається завершувати в наступному році. З іншого — скорочення фінансування медицини. І це під час пандемії коронавірусу”, — обурюється голова профільної комісії.

“Саме тому ці ризики не дають „Європейській Солідарності“ вагомих аргументів голосувати за цю програму в тому вигляді, в якому нам її нав’язують. Ми не зможемо цього зробити, поки вона не стане дійсно соціально і економічно орієнтованою на киян”, — резюмувала Марина Порошенко.