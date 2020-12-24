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Марина Порошенко призвал Киевсовет не повторять ошибки власти: в программе развития Киева искривленные приоритеты

Киев • УНН

 • 12827 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Программа экономического и социального развития Киева в 2021 году, которую вынесли на заседание Киевсовета, не соответствует ни требованиям времени, ни ожиданиям киевлян. Об этом заявила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики, депутат из фракции “Европейская Солидарность” Марина Порошенко, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы политсилы.

Марина Порошенко призвал Киевсовет не повторять ошибки власти: в программе развития Киева искривленные приоритеты

Она отметила, что в бюджете столицы на следующий год сокращается финансирование здравоохранения, зато выделяются миллиарды гривен на проекты, которые не будут завершены в 2021 году.

“Сегодняшнее заседание Киевсовета без преувеличения является знаковым. Именно сегодня киевляне получат первый сигнал — не ошиблись ли они с выбором. Действительно ли выбрали близкую к людям киевскую власть, которая с первых своих шагов готова правильно расставлять приоритеты, защищать интересы своих избирателей, а не обманывать их, выполняя договоренности с кураторами из Банковой. И насколько местная власть чувствует вызовы, которые стоят перед столицей в следующем году”, — отметила Марина Порошенко.

Она отметила, что во фракции “Европейская Солидарность” подробно изучили проект Программы экономического и социального развития Киева.

“У нас есть большие сомнения, что эта программа соответствует как требованиям времени, так и ожиданиям киевлян. Первое, на что должны сейчас идти средства — это точно не на сомнительное „большое воровство“, а на здравоохранение и социальную защиту наших граждан. Но в программе, которая нам предлагается, мы этого не видим”, — отмечает Порошенко.

“На государственном уровне мы уже видели, к чему приводят хаотичные, неподготовленные и совершенно нелогичные решения. Поэтому наша задача как депутатов — не повторять ошибок центральной власти, которая безумно теряет доверие и поддержку”, — убеждена Марина Порошенко.

Она напомнила, что после аудита депутатов из “Европейской Солидарности” Киевсовет нашел и перераспределил 422 млн гривен, которые направили в больницу.

“Мы были искренне удивлены, почему этого не было сделано раньше. Потому своевременное реагирование — это и есть элемент эффективного управления. Хорошо, что наше решение создало возможности медицинским учреждениям еще в этом году закупить все необходимое для лечения больных коронавирусом”, — считает Марина Порошенко.

“Поправки, которые я и мои коллеги по фракции, внесли в Программу, касаются насущных вопросов. Зато в розданном проекте они проигнорированы. И мы видим явное искажение приоритетов. С одной стороны — миллиарды гривен на крупные проекты, которые никто даже и не собирается завершать в следующем году. С другой — сокращение финансирования медицины. И это во время пандемии коронавируса”, — возмущается председатель профильной комиссии.

“Именно поэтому эти риски не дают „Европейской Солидарности“ весомых аргументов голосовать за эту программу в том виде, в котором нам ее навязывают. Мы не сможем этого сделать, пока она не станет действительно социально и экономически ориентированной на киевлян”, — резюмировала Марина Порошенко.

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