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Марчук виступив за створення єдиної структури з протидії російській агресії

Марчук виступив за створення єдиної структури з протидії російській агресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Представник України у трьохсторонній мінській контактній групі Євген Марчук виступив за створення єдиної структури з протидії російській агресії на Донбасі, передає УНН.

"У нас є кілька силових відомств, а фактично немає єдиної структури, яка б протидіяла російській збройній агресії. Я сподіваюсь, що це знайде свою реалізацію", - заявив Марчук.

Раніше Євген Марчук заявив, що поки президент Російської Федерації Володимир Путін не визнає факт присутності російських кадрових військових на Донбасі, бойовики також цього не зроблять. 

Нагадаємо, представник України у тристоронній контактній групі Євген Марчук заявив, що психологічний аналіз Президента Росії Володимира Путіна підтверджує, що Україна має бути готова до несподіваних кроків з боку Росії.

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