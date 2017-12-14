Марчук виступив за створення єдиної структури з протидії російській агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Представник України у трьохсторонній мінській контактній групі Євген Марчук виступив за створення єдиної структури з протидії російській агресії на Донбасі, передає УНН.
"У нас є кілька силових відомств, а фактично немає єдиної структури, яка б протидіяла російській збройній агресії. Я сподіваюсь, що це знайде свою реалізацію", - заявив Марчук.
Раніше Євген Марчук заявив, що поки президент Російської Федерації Володимир Путін не визнає факт присутності російських кадрових військових на Донбасі, бойовики також цього не зроблять.
Нагадаємо, представник України у тристоронній контактній групі Євген Марчук заявив, що психологічний аналіз Президента Росії Володимира Путіна підтверджує, що Україна має бути готова до несподіваних кроків з боку Росії.