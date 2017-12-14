Марчук выступил за создание единой структуры по противодействию российской агрессии

"У нас есть несколько силовых ведомств, а фактически нет единой структуры, которая бы противодействовала российской вооруженной агрессии. Я надеюсь, что это найдет свою реализацию", - заявил Марчук.

Ранее Евгений Марчук заявил, что пока президент Российской Федерации Владимир Путин не признает факт присутствия российских кадровых военных на Донбассе, боевики также этого не сделают.

Напомним, представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил, что психологический анализ Президента России Владимира Путина подтверждает, что Украина должна быть готова к неожиданным шагам со стороны России.