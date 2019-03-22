Марчук про реакцію Росії на патрулі ОБСЄ в Керчі: лізли на люстру

КИЇВ. 22 березня. УНН. Російська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відмовляється включати питання Криму в переговорний процес, а від згадки про патрулі ОБСЄ біля Керченської протоки "лізе на люстру". Про це заявив представник України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук під час брифінгу в Києві у п’ятницю, передає кореспондент УНН.