Марченко здолав одного із фаворитів на шляху до чвертьфіналу турніру в Італії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Український тенісист Ілля Марченко вийшов до чвертьфіналу “челленджера” — “Andria e Castel del Monte challenger”, що проходить в Андрії (Італія), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.

У матчі другого кола донеччанин за 1 годину 35 хвилин здобув перемогу на другою ракеткою турніру італійцем Лоренцо Сонего (107-й у світі) — 6:4, 6:4.

На рахунку українця 4 ейси при 1 подвійній помилці.

Зауважимо, що за путівку до півфіналу Марченко посперечається із ще одним представником Італії — Філіппо Балді (8).

Нагадаємо, що до чвертьфіналу змагань також пробився й перший номер чоловічого тенісу України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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