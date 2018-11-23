Марченко здолав одного із фаворитів на шляху до чвертьфіналу турніру в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Український тенісист Ілля Марченко вийшов до чвертьфіналу “челленджера” — “Andria e Castel del Monte challenger”, що проходить в Андрії (Італія), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі другого кола донеччанин за 1 годину 35 хвилин здобув перемогу на другою ракеткою турніру італійцем Лоренцо Сонего (107-й у світі) — 6:4, 6:4.
На рахунку українця 4 ейси при 1 подвійній помилці.
Зауважимо, що за путівку до півфіналу Марченко посперечається із ще одним представником Італії — Філіппо Балді (8).
Нагадаємо, що до чвертьфіналу змагань також пробився й перший номер чоловічого тенісу України.