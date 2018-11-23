Марченко одолел одного из фаворитов на пути в четвертьфинал турнира в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко вышел в четвертьфинал “челленджера” — “Andria e Castel del Monte challenger”, который проходит в Андрее (Италия), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче второго круга Донецка за 1 час 35 минут одержал победу на второй ракеткой турнира итальянцем Лоренцо Сонего (107-й в мире) — 6:4, 6:4.
На счету украинца 4 эйса при 1 двойной ошибке.
Заметим, что за путевку в полуфинал Марченко поспорит с еще одним представителем Италии — Филиппо Балде (8).
Напомним, что в четвертьфинал соревнований также пробился и первый номер мужского тенниса Украины.