Марченко прогнозує дуже складне обговорення держбюджету у ВР

“Зараз бюджет, який подають в парламент, він є досить жорсткий. Комунікація буде дуже складною, тому що багато хто, можливо, не побачить своїх переконань в бюджеті”, — сказав Марченко.

Нагадаємо, нагадаємо, 26 листопада, на позачерговому засіданні, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.

До цього зранку стало відомо, що Міністерство фінансів завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.