Марченко прогнозує дуже складне обговорення держбюджету у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Документ держбюджету на 2021 рік є жорстким, комунікація у ВР буде дуже складною. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
“Зараз бюджет, який подають в парламент, він є досить жорсткий. Комунікація буде дуже складною, тому що багато хто, можливо, не побачить своїх переконань в бюджеті”, — сказав Марченко.
Нагадаємо, нагадаємо, 26 листопада, на позачерговому засіданні, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.
До цього зранку стало відомо, що Міністерство фінансів завершило переговори з Міжнародним валютним фондом щодо проекту Державного бюджету на 2021 рік.