Марченко пояснив, чому Україна досі не переглянула програму з МВФ

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Україні є багато причин, через які досі не відбувся перегляд програми з МВФ, і поки їх намагаються вирішити - з’являються нові проблеми. Зокрема, є питання щодо діяльності Національного антикорупційного бюро та Нацбанку. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю ВВС, передає УНН.

“Є багато причин, з яких у нас досі не відбувся перегляд програми. Ці причини з'являлися, як намисто. Поки одну проблему намагаємося вирішити - з'являється нова. Ці проблеми накопичуються. Деякі ми вирішуємо, деякі - не вирішуємо, точніше, шукаємо рішення, яке не може бути швидким. Наприклад, після рішення Конституційного суду ми дали чіткий меседж, що після такого дуже важко сформувати нормальний наратив комунікації з міжнародними партнерами, бо вам ставлять прості питання: якщо ви, фактично, знесли антикорупційну інфраструктуру, то що буде далі? Тому - це не просто, це боротьба”, - сказав Сергій Марченко.

Він зазначив, що вони хотіли, щоб був перегляд програми з МВФ ще у серпні, а до цього в липні мала б приїхати місія.

“Так не сталося. Але це не значить, що в нас немає амбіцій і планів все-таки домовитися і знайти порозуміння з МВФ... Є ще питання, і це було озвучено, щодо діяльності Національного антикорупційного бюро. І зараз це питання можна вважати таким, що вирішується чи є вирішуваним. І третє питання - щодо Національного банку, воно вже практично вирішено”, - додав міністр.

Нагадаємо, Марченко розповів про "найбільш ймовірний сценарій" отримання Україною коштів від МВФ.

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