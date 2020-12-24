Маніпуляція опитуванням Демініціатив: Офіс Президента виправив новину і зазначив, що протиріч не бачить
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Офіс президента виправив інформацію щодо соцопитування фонду Демократичні ініціативи по програмі "Велике будівництво" після критики з боку соціологів, передає УНН із посиланням на Gazeta.ua.
Раніше в новині на сайті президента говорилося, що в опитуванні Демініціатив 93% назвали будівельну програму президента Володимира Зеленського головною позитивною подією минулого року. Тепер там вказано уточнене формулювання щодо опитування: "програму "Велике будівництво" назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну".
У коментарі для ЗМІ пресслужбою ОП, заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що і в опитуваннях групи Рейтинг та КМІС, і в опитуванні Демініціатив більшість українців підтримує інфраструктурні ініціативи.
"Результати підтверджують, що Велике будівництво увійшло в ТОП-5 подій року (враховувалися як негативні, так і позитивні події). І саме президентська програма була визначена українцями як найбільш позитивна подія року. Не бачу ніяких протиріч", - заявив Тимошенко.