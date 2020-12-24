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Манипуляция опросом Деминициатив: Офис Президента исправил новость и отметил, что противоречий не видит

Киев • УНН

 • 10784 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Офис президента исправил информацию о соцопросе фонда Демократические инициативы по программе "Большое строительство" после критики со стороны социологов, передает УНН со ссылкой на Gazeta.ua.

Манипуляция опросом Деминициатив: Офис Президента исправил новость и отметил, что противоречий не видит

Ранее в новости на сайте президента говорилось, что в опросе Деминициатив 93% назвали строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным событием прошедшего года. Теперь там указана уточненная формулировка из опроса: "программу "Большое строительство" назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили его как позитивное".

В комментарии для СМИ пресс-службой ОП, замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что и в опросах группы Рейтинг и КМИС, и в опросе Деминициатив большинство украинцев поддерживает инфраструктурные инициативы.

"Результаты подтверждают, что Большое строительство вошло в ТОП-5 событий года (учитывались как негативные, так и позитивные события). И именно президентская программа была определена украинцами как наиболее позитивное событие года. Не вижу никаких противоречий", – заявил Тимошенко.

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