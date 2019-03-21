Мангер отримав клопотання про зміну запобіжного заходу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Підозрюваному у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру, якого відсторонили від посади голови Херсонської облради, вручено клопотання про зміну запобіжного заходу. Про це йдеться у повідомленні Генеральної прокуратури України на сторінці у Facebook, передає УНН.
У ГПУ нагадали, що Апеляційним судом міста Києва 21 березня ухвалу слідчого судді Шевченківського суду про відсторонення голови Херсонської обласної ради від займаної посади залишено без змін, а апеляційну скаргу його захисника про скасування ухвали слідчого судді без задоволення.
"Процесуальними керівниками вказаній особі і його захиснику вручено копії клопотання про зміну запобіжного заходу. Клопотання буде скероване до суду", - повідомили у ГПУ.
Нагадаємо, Мангер підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15 (“Умисне вбивство”) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН раніше, 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.
31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.