Манчестер Юнайтед зазнав першої поразки в нинішній Лізі чемпіонів

У першому таймі гольові моменти виникали виключно у воріт швейцарців. Ромелу Лукаку не зумів реалізувати вихід віч-на-віч з воротарем, а в двох ударах головою Феллаіні, то захисник вибив м'яч з лінії воріт, то бельгійцю не вистачило точності. Також на наддальній удар з метрів 40 наважився Маркос Рохо – "шкіряна куля" потрапила до поперечини.

По перерві загрозу почали створювати і футболісти "Базелю". Наприклад удар головою Майкла Ланга з кількох метрів до рамки воріт закінчився потраплянням в хрестовину. Все той же півзахисник Ланг виявився автором переможного і єдиного голу у зустрічі. 26-річний спортсмен замкнув простріл партнера – 1:0.

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"Ми програли тому, що після першого тайму рахунок повинен був бути 5:0. Ми домінували, але не змогли забити. Наша перевага була настільки велика, що моментами здавалося - при такій грі неможна не перемогти. Але досвід показує, що, коли пропускаєш стільки моментів, то опиняєшся в тій ситуації, в яку потрапили ми. У другому таймі багато вже думали: "Добре, нехай 0:0", але в підсумку ми пропустили на останній хвилині", - наголосив наставник "червоних дияволів Моурінью.

Зауважимо, що для "МЮ" це перша втрата очок на груповій стадії – 12 балів. "Базель" наздогнав "ЦСКА", у обох колективів по 9 пунктів.