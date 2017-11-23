Манчестер Юнайтед потерпел первое поражение в нынешней Лиге чемпионов

В первом тайме голевые моменты возникали исключительно у ворот швейцарцев. Лукаку не сумел реализовать выход один на один с вратарем, а в двух ударах головой Феллаини, то защитник выбил мяч с линии ворот, то бельгийцу не хватило точности. Также на сверхдальний удар с метров 40 решился Рохо - "кожаный шар" попала в перекладины.

После перерыва угрозу начали создавать и футболисты "Базелю". Например удар головой Майкла Ланга с нескольких метров в рамки ворот закончился попаданием в крестовину. Все тот же полузащитник Ланг оказался автором победного и единственного гола во встрече. 26-летний спортсмен замкнул прострел партнера - 1: 0.

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"Мы проиграли потому, что после первого тайма счет должен был быть 5: 0. Мы доминировали, но не смогли забить. Наше преимущество было настолько велико, что моментами казалось - при такой игре нельзя не победить. Но опыт показывает, что, когда пропускаешь столько моментов, то оказываешься в той ситуации, в которую попали мы. во втором тайме много думали: "Хорошо, пусть 0: 0", но в итоге мы пропустили на последней минуте ", - отметил наставник" красных дьяволов Моуринью.

Заметим, что для "МЮ" это первая потеря очков на групповой стадии - 12 баллов. "Базель" догнал "ЦСКА", в обоих коллективов по 9 пунктов.