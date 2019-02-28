"Манчестер Юнайтед" встановив клубний рекорд за виїзними перемогами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Англійському "Манчестеру Юнайтед" вдалося оновити рекордну серію клубу перемог в гостях, повідомляє УНН з посиланням на Opta.
У 28-му турі АПЛ "Червоні дияволи" розібралися із "Крістал Пелас" 3:1. Така звитяга стала вже 8-ю підряд для "МЮ" – вперше в історії команди.
Примітно, що усі дані перемоги "МЮ" здобув під керівництвом Уле-Гуннара Сульшера.
Додамо також, манчестерська команда після 28 турів займає п'яте місце в АПЛ, набравши 55 очок.