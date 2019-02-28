"Манчестер Юнайтед" установил клубный рекорд по выездным победами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Английском "Манчестер Юнайтед" удалось обновить рекордную серию клуба побед в гостях, сообщает УНН со ссылкой на Opta.
В 28-м туре АПЛ "Красные дьяволы" разобрались с "Кристал Пэлас" 3:1. Такая победа стала уже 8-й подряд для "МЮ" - впервые в истории команды.
Примечательно, что все данные победы "МЮ" получил под руководством Уле-Гуннара Сульшера.
Добавим также, манчестерская команда после 28 туров занимает пятое место в АПЛ, набрав 55 очков.