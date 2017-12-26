"Манчестер Юнайтед" виставив на трансфер Мхітаряна - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Керівництво другої команди турнірної таблиці Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" вирішило запропонувати іншим клубам атакуючого півзахисника збірної Вірменії Генріха Мхітаряна, інформує УНН з посиланням на телеканал Daily Star.
Екс-футболіст "Шахтаря" не вразив головного тренера "червоних дияволів" Жозе Моурінью. Тепер боси "МЮ" бажають виручити за продаж гравця 35 млн фунтів.
За ситуацію кристально стежить наставник лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер, який розглядає футболіста в якості можливої заміни Алексісу Санчесу.
Також відзначимо інтерес до персони "МЮ" збоку італійського "Інтера".
Додамо, що трансферна вартість вірменина зараз становить 35 млн. євро, а у нинішньому сезоні Мхітарян відіграв 19 поєдинків за "Манчестер" при 2 голах і 6 результативних передачах.
Нагадаємо, “Манчестер Юнайтед” у липні 2016 підписав 4-річний контракт Г.Мхітаряном.