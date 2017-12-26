"Манчестер Юнайтед" выставил на трансфер Мхитаряна - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Руководство второй команды турнирной таблицы Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" решило предложить другим клубам атакующего полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна, информирует УНН со ссылкой на телеканал Daily Star.
Экс-футболист "Шахтера" не впечатлил главного тренера "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Теперь боссы "МЮ" хотят выручить за продажу игрока 35 млн фунтов.
За ситуацию кристально следит наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, который рассматривает футболиста в качестве возможной замены Алексису Санчес.
Также отметим интерес к персоне "МЮ" со стороны итальянского "Интера".
Добавим, что трансферная стоимость армянина сейчас составляет 35 млн евро, а в нынешнем сезоне Мхитарян сыграл 19 поединков за "Манчестер" при 2 голах и 6 результативных передачах.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" в июле 2016 подписал 4-летний контракт Г.Мхитаряном.