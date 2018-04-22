"Манчестер Юнайтед" став першим фіналістом Кубку Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У півфіналі Кубка Англії (найстарішого футбольного турніру в світі) "Манчестер Юнайтед" на стадіоні "Вемблі" переграв лондонський "Тотенхем", передає кореспондент УНН.
На 11 хвилині "шпори" повели в результаті. Результативна атака "Тотенхему" пройшла завдяки всього лише двом передачам. Як наслідок простріл Еріксена закінчився замиканням від Деле Аллі. Недовго "Тотенхем" передував у поєдинку. Втрата м'яча поблизу своєї карної від Дебмеле обернулася відбором м'яча Погбою і його результативним пасом на Санчеса - 1:1.
Путівку до вирішального поєдинку "червоні дияволи" отримали на 62 хвилині, коли Андер Еррера забив ударом із-зам меж штрафного майданчику – 2:1.
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Примітно, що "Манчестер Юнайтед" в 20-й раз вийшов у фінал Кубка Англії, наздогнавши лідируючий за цим показником лондонський "Арсенал".
Крім того додамо, у фінальному матчі "червоні дияволи" зіграють з переможцем пари "Челсі" – "Саутгемптон".