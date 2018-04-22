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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Манчестер Юнайтед" стал первым финалистом Кубка Англии

Киев • УНН

 • 10264 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В полуфинале Кубка Англии (старейшего футбольного турнира в мире) "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Уэмбли" переиграл лондонский "Тоттенхэм", передает корреспондент УНН.

"Манчестер Юнайтед" стал первым финалистом Кубка Англии

На 11 минуте "шпоры" повели в итоге. Результативная атака "Тотенхема" прошла благодаря всего лишь двум передачам. Как следствие прострел Эриксена закончился замыканием от Деле Алле. Недолго "Тоттенхэм" главенствовал в поединке. Потеря мяча вблизи своей уголовной от Дебмеле обернулась отбором мяча Погба и его результативным пасом на Санчеса - 1:1.

Путевку к решающему поединку "красные дьяволы" получили на 62 минуте, когда Эррера забил ударом из-зам пределов штрафной - 2:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Юнайтед" вышел победителем из манчестерского дерби

Примечательно, что "Манчестер Юнайтед" в 20-й раз вышел в финал Кубка Англии, догнав лидирующий по этому показателю лондонский "Арсенал".

Кроме того добавим, в финальном матче "красные дьяволы" сыграют с победителем пары "Челси" - "Саутгемптон".

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