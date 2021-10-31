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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"Манчестер Юнайтед" розгромив "Тоттенхем" і перервав безвиграшну серію в АПЛ

Київ • УНН

 • 20433 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У центральному протистоянні 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Тоттенхем" вдома на "Вемблі" приймав "Манчестер Юнайтед", передає УНН з посиланням на сайти клубів.

"Манчестер Юнайтед" розгромив "Тоттенхем" і перервав безвиграшну серію в АПЛ

Деталі

Кріштіану Роналду став автором єдиного голу у першому таймі. Йому асистував Бруно Фернандеш. По перерві вже Роналду виступив у ролі асистента, а забив Едінсон Кавані. Крапку у грі поставив Решфорд із передачі Матіч – 3:0.

Зазначимо, що "Манчестер Юнайтед" набрав 17 очок у 10 матчах і посідає 5-е місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, але до цього мав серію із чотирьох матчів без виграшів. "Тоттенхем" (15) - на 8-му місці. Лідирує у змаганнях "Челсі", який набрав 25 очок у 10 матчах.

Доповнення

В інших матчах "Арсенал" обіграв "Лестер" – 2:0, "Ліверпуль" втратив очки проти "Брайтона" – 2:2.

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