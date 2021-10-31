"Манчестер Юнайтед" розгромив "Тоттенхем" і перервав безвиграшну серію в АПЛ

Деталі

Кріштіану Роналду став автором єдиного голу у першому таймі. Йому асистував Бруно Фернандеш. По перерві вже Роналду виступив у ролі асистента, а забив Едінсон Кавані. Крапку у грі поставив Решфорд із передачі Матіч – 3:0.

Зазначимо, що "Манчестер Юнайтед" набрав 17 очок у 10 матчах і посідає 5-е місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, але до цього мав серію із чотирьох матчів без виграшів. "Тоттенхем" (15) - на 8-му місці. Лідирує у змаганнях "Челсі", який набрав 25 очок у 10 матчах.

Доповнення

В інших матчах "Арсенал" обіграв "Лестер" – 2:0, "Ліверпуль" втратив очки проти "Брайтона" – 2:2.