"Манчестер Юнайтед" розгромив "Тоттенхем" і перервав безвиграшну серію в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У центральному протистоянні 10-го туру Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Тоттенхем" вдома на "Вемблі" приймав "Манчестер Юнайтед", передає УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Кріштіану Роналду став автором єдиного голу у першому таймі. Йому асистував Бруно Фернандеш. По перерві вже Роналду виступив у ролі асистента, а забив Едінсон Кавані. Крапку у грі поставив Решфорд із передачі Матіч – 3:0.
Зазначимо, що "Манчестер Юнайтед" набрав 17 очок у 10 матчах і посідає 5-е місце у турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, але до цього мав серію із чотирьох матчів без виграшів. "Тоттенхем" (15) - на 8-му місці. Лідирує у змаганнях "Челсі", який набрав 25 очок у 10 матчах.
Доповнення
В інших матчах "Арсенал" обіграв "Лестер" – 2:0, "Ліверпуль" втратив очки проти "Брайтона" – 2:2.