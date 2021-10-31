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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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"Манчестер Юнайтед" разгромил "Тоттенхэм" и прервал безвыигрышную серию в АПЛ

Киев • УНН

 • 20433 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В центральном противостоянии 10-го тура Английской Премьер-лиги лондонский "Тоттенхэм" дома на "Уэмбли" принимал "Манчестер Юнайтед", передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Тоттенхэм" и прервал безвыигрышную серию в АПЛ

Подробности

Криштиану Роналду стал автором единственного гола в первом тайме. Ему ассистировал Бруно Фернандеш. После перерыва уже Роналду выступил в роли ассистента, а забил Эдинсон Кавани. Точку в игре поставил Решфорд по передаче Матич — 3:0.

Отметим, что “Манчестер Юнайтед” набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 5 место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, но до этого имел серию из четырех матчей без выигрышей. “Тоттенхэм” (15) — на 8-м месте. Лидирует в соревнованиях “Челси”, набравший 25 очков в 10 матчах.

Дополнение

В других матчах “Арсенал” обыграл “Лестер” — 2:0, “Ливерпуль” потерял очки против “Брайтона” — 2:2.

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