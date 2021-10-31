"Манчестер Юнайтед" разгромил "Тоттенхэм" и прервал безвыигрышную серию в АПЛ

Подробности

Криштиану Роналду стал автором единственного гола в первом тайме. Ему ассистировал Бруно Фернандеш. После перерыва уже Роналду выступил в роли ассистента, а забил Эдинсон Кавани. Точку в игре поставил Решфорд по передаче Матич — 3:0.

Отметим, что “Манчестер Юнайтед” набрал 17 очков в 10 матчах и занимает 5 место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, но до этого имел серию из четырех матчей без выигрышей. “Тоттенхэм” (15) — на 8-м месте. Лидирует в соревнованиях “Челси”, набравший 25 очков в 10 матчах.

Дополнение

В других матчах “Арсенал” обыграл “Лестер” — 2:0, “Ливерпуль” потерял очки против “Брайтона” — 2:2.