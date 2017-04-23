"Манчестер Юнайтед" продовжив безпрограшну серію в АПЛ

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У поєдинку 34-го туру англійської Прем'єр-ліги "Бернлі" приймав команду Жозе Моурінью "Манчестер Юнайтед", повідомляє УНН з посиланням на сайт "МЮ".

У перші 20 хвилин голкіпер господарів рятував своїх партнерів після кількох гострих ударів Вейна Руні та Маруана Феллайні. Однак, згодом "червоні дияволи" досягли мети та відзначилися зусиллями Антоні Марсьяля.

Варто відзначити, що В.Руні вийшов в основному складі вперше з грудня та вразив ворота вперше з 21-го січня, встановивши остаточний результат зустрічі – 0:2.

Примітно, що безпрограшна серія команди Ж.Моурінью в АПЛ сягнула 23 поєдинки.

Додамо, що в турнірній таблиці "МЮ" мають 63 пункти і посідають 5-й щабель.

Як повідомляв УНН, Г.Мхітарян допоміг "МЮ" пробитися до півфіналу ЛЄ.

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