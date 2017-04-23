"Манчестер Юнайтед" продлил беспроигрышную серию в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги "Бернли" принимал команду Жозе Моуринью "Манчестер Юнайтед", сообщает УНН со ссылкой на сайт "МЮ".
В первые 20 минут голкипер хозяев спасал своих партнеров после нескольких острых ударов Уэйна Руни и Маруана Феллайни. Однако, впоследствии "красные дьяволы" достигли цели и отличились усилиями Антони Марсьяля.
Стоит отметить, что В.Руни вышел в основном составе впервые с декабря и поразил ворота впервые с 21-го января, установив окончательный результат встречи - 0:2.
Примечательно, что беспроигрышная серия команды Ж.Моуринью в АПЛ достигла 23 поединка.
Добавим, что в турнирной таблице "МЮ" имеют 63 пункта и занимают 5-й уровень.
Как сообщал УНН, Г.Мхитарян помог "МЮ" пробиться в полуфинал ЛЕ .