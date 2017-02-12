"Манчестер Юнайтед" першим в історії набрав 2000 очок в чемпіонаті Англії

Завдяки перемозі у 25 турі над "Вотфордом", "МЮ" першим досяг позначки у 2000 очок в АПЛ.

Найближчими переслідувачами команди Жозе Моурінью є "Арсенал" (1797 очок), "Челсі" (1755), "Ліверпуль" (1647) і "Тотенхем" (1411).

Варто відзначити, що мова йде про епоху Прем'єр-ліги з 1992/93 року. Саме в цей сезон була заснована АПЛ.

Нагадаємо, минулого тижня, "Челсі" переміг "Арсенал" у матчі лідерів АПЛ.