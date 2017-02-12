"Манчестер Юнайтед" первым в истории набрал 2000 очков в чемпионате Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. "Манчестер Юнайтед" стал первым клубом в истории Английской Премьер-лиги, которому удалось преодолеть отметку в 2000 набранных очков за все сезоны, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Красных дьяволов".
Благодаря победе в 25 туре над "Уотфордом", "МЮ" первым достиг отметки в 2000 очков в АПЛ.
Ближайшими преследователями команды Жозе Моуринью является "Арсенал" (1797 очков), "Челси" (1755), "Ливерпуль" (1647) и "Тоттенхэм" (1411).
Стоит отметить, что речь идет об эпохе Премьер-лиги с 1992/93 года. Именно в этот сезон была основана АПЛ.
Напомним, на прошлой неделе, "Челси" победил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ .