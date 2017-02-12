"Манчестер Юнайтед" первым в истории набрал 2000 очков в чемпионате Англии

Благодаря победе в 25 туре над "Уотфордом", "МЮ" первым достиг отметки в 2000 очков в АПЛ.

Ближайшими преследователями команды Жозе Моуринью является "Арсенал" (1797 очков), "Челси" (1755), "Ливерпуль" (1647) и "Тоттенхэм" (1411).

Стоит отметить, что речь идет об эпохе Премьер-лиги с 1992/93 года. Именно в этот сезон была основана АПЛ.

Напомним, на прошлой неделе, "Челси" победил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ .