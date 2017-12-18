"Манчестер Юнайтед" оформив 13 перемогу в сезоні АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Поєдинок 18-го туру АПЛ на стадіоні “Хоторнс” за присутності 24 782 глядачів закінчився поразкою місцевого ФК “Вест Бромвіч” від одного із лідерів змагань “Манчестер Юнайтед”, передає кореспондент УНН.
Чергову звитягу в чемпіонаті “Червоні дияволи” оформили протягом 8-ми хвилин першого тайму. На 27 хвилині Решфорд прибрав візаві на фланзі на підступах до штрафного і подав верхову передачу, де Ромелу Лукаку головою переправив м’яч у верхній кут воріт Фостера. Згодом постріл з-за меж карної зони Лінгарда потрапив у ногу Хегазі від якого “сфера” відлетіла в сітку — 2:0.
Після двох пропущених м’ячів господарі активізувалися і почали створювати моменти біля воріт Де Хеа. В одній із ситуацій 36-річний ветеран англійського футболу Гарет Беррі вдало зіграв на добиванні з кількох метрів, відквитавши один гол — 1:2.
Примітно, що “Вест Бромвіч” створив ще кілька нагод, але нічию колективу Алана Пардью вирвати так і не вдалося.
Зазначимо, що підопічні Моурінью виграли 13 поєдинків і мають три очки переваги над “Челсі” у боротьбі за другу позицію АПЛ — 41 і 38 відповідно. “Вест Бромвіч” має 14 очок і знаходиться в зоні вильоту — 19-ті.
Як повідомляв УНН, “Манчестер Сіті” встановив рекорд Англії за кількістю виграшів поспіль.