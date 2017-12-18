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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 1382 просмотра

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10 марта, 17:10 • 102047 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102398 просмотра

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"Манчестер Юнайтед" оформил 13 победу в сезоне АПЛ

"Манчестер Юнайтед" оформил 13 победу в сезоне АПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Поединок 18-го тура АПЛ стадионе “Хоторнс” в присутствии 24 782 зрителей закончился поражением местного ФК “Вест Бромвич” от одного из лидеров соревнований “Манчестер Юнайтед”, передает корреспондент УНН.

Очередную победу в чемпионате “Красные дьяволы” оформили в течении 8-ми минут первого тайма. На 27 минуте Решфорд убрал визави на фланге на подступах к штрафной и подал верховую передачу, где Лукаку головой переправил мяч в верхний угол ворот Фостера. Впоследствии выстрел из-за пределов штрафной Лингард попал в ногу Хегази от которого “сфера” отлетела в сетку — 2: 0.

После двух пропущенных мячей хозяева активизировались и начали создавать моменты у ворот Де Хеа. В одной из ситуаций 36-летний ветеран английского футбола Гарет Бэрри удачно сыграл на добивании с нескольких метров, отквитав один гол — 1: 2.

Примечательно, что “Вест Бромвич” создал еще несколько моментов, но ничью коллективу Алана Пардью вырвать так и не удалось.

Отметим, что подопечные Моуринью выиграли 13 поединков и имеют три очка преимущества над “Челси” в борьбе за вторую позицию АПЛ — 41 и 38 соответственно. “Вест Бромвич” имеет 14 очков и находится в зоне вылета — 19-е.

Как сообщал УНН, “Манчестер Сити” установил рекорд Англии по количеству выигрышей подряд.

Украинские Национальные Новости

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