"Манчестер Юнайтед" оформил 13 победу в сезоне АПЛ

Очередную победу в чемпионате “Красные дьяволы” оформили в течении 8-ми минут первого тайма. На 27 минуте Решфорд убрал визави на фланге на подступах к штрафной и подал верховую передачу, где Лукаку головой переправил мяч в верхний угол ворот Фостера. Впоследствии выстрел из-за пределов штрафной Лингард попал в ногу Хегази от которого “сфера” отлетела в сетку — 2: 0.

После двух пропущенных мячей хозяева активизировались и начали создавать моменты у ворот Де Хеа. В одной из ситуаций 36-летний ветеран английского футбола Гарет Бэрри удачно сыграл на добивании с нескольких метров, отквитав один гол — 1: 2.

Примечательно, что “Вест Бромвич” создал еще несколько моментов, но ничью коллективу Алана Пардью вырвать так и не удалось.

Отметим, что подопечные Моуринью выиграли 13 поединков и имеют три очка преимущества над “Челси” в борьбе за вторую позицию АПЛ — 41 и 38 соответственно. “Вест Бромвич” имеет 14 очков и находится в зоне вылета — 19-е.

Как сообщал УНН, “Манчестер Сити” установил рекорд Англии по количеству выигрышей подряд.