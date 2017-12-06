Манчестер Юнайтед обіграв ЦСКА і вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. "Олд Траффорд" прийняв поєдинок 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між "Манчестер Юнайтед" та московським "ЦСКА", передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"ЦСКА" несподівано повів в рахунку після удару Вітіньйо в кінці першого тайму, але не витримав тиску господарів і після перерви пропустив по одному м'ячу від Лукаку і Решфорда протягом 2-3 хвилин – 2:1.
"Ті футболісти, які сьогодні вийшли на поле, не завжди грають в "основі". Добре, що ми отримали шанс і перемогли. У нас були моменти в першому таймі, ми повинні були забивати, але не вийшло. У другому таймі все змінилося. Форварду завжди приємно забивати, але головним завданням сьогодні був вихід в наступний раунд", - заявив Решфорд.
Варто відзначити, що московський клуб завершив груповий етап на третьому місці і продовжить боротьбу лише в Лізі Європи.
Натомість "червоні дияволи" посіли перший рядок групи А.
Додамо, що "Манчестер Юнайтед" не програє в турнірі на "Олд Траффорд" вже протягом 40 матчів.