Манчестер Юнайтед обыграл ЦСКА и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. "Олд Траффорд" принял поединок 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и московским "ЦСКА", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
"ЦСКА" неожиданно повел в счете после удара Витиньйо в конце первого тайма, но не выдержал давления хозяев и после перерыва пропустил по одному мячу от Лукаку и Решфорда течение 2-3 минут - 2: 1.
"Те футболисты, которые сегодня вышли на поле, не всегда играют в "основе". Хорошо, что мы получили шанс и победили. У нас были моменты в первом тайме, мы должны были забивать, но не получилось. Во втором тайме все изменилось. форварду всегда приятно забивать, но главной задачей сегодня был выход в следующий раунд", - заявил Решфорд.
Стоит отметить, что московский клуб завершил групповой этап на третьем месте и продолжит борьбу только в Лиге Европы.
А "красные дьяволы" заняли первую строчку группы А.
Добавим, что "Манчестер Юнайтед" не проигрывает в турнире на "Олд Траффорд" уже на протяжении 40 матчей.