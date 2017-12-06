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Манчестер Юнайтед обыграл ЦСКА и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Манчестер Юнайтед обыграл ЦСКА и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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 • 17769 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. "Олд Траффорд" принял поединок 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и московским "ЦСКА", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"ЦСКА" неожиданно повел в счете после удара Витиньйо в конце первого тайма, но не выдержал давления хозяев и после перерыва пропустил по одному мячу от Лукаку и Решфорда течение 2-3 минут - 2: 1.

"Те футболисты, которые сегодня вышли на поле, не всегда играют в "основе". Хорошо, что мы получили шанс и победили. У нас были моменты в первом тайме, мы должны были забивать, но не получилось. Во втором тайме все изменилось. форварду всегда приятно забивать, но главной задачей сегодня был выход в следующий раунд", - заявил Решфорд.

Стоит отметить, что московский клуб завершил групповой этап на третьем месте и продолжит борьбу только в Лиге Европы.

А "красные дьяволы" заняли первую строчку группы А.

Добавим, что "Манчестер Юнайтед" не проигрывает в турнире на "Олд Траффорд" уже на протяжении 40 матчей.

Украинские Национальные Новости

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