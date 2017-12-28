"Манчестер Сіті" продовжив тріумфальну ходу в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. "Ньюкасл" не зумів зупинити виграшну серію "Манчестер Сіті", поступившись вдома "міщанам" в рамках 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги, передає кореспондент УНН.
В дебюті протистояння Серхіо Агуеро поцілив у стійку воріт. Згодом Роберт Елліот оформив ефектний сейв після удару головою Агуеро. Все-таки лідер чемпіонату домігся свого на 31 хвилині – Де Брюйне вивів передачею Рахіма Стерлінга на ударну позицію і той в один дотик, зльоту поцілив у ближній кут Елліота.
Найреальнішу нагоду зрівняти цифри на табло втратив Аронс – м'яч з лінії воріт вибив Отаменді. У другій половині ситуація не змінилася. У "Манчестер Сіті" ще один удар завершився потраплянням у стійку воріт. Як наслідок 1:0.
Додамо також, команда Гвардіоли лише 1 раз втрачала очки у нинішньому сезоні – 58 балів і 15 пунктів переваги над "Ман Юнайтед". Окрім того, "Манчестер Сіті" зазнав лише 1 поразки на офіційному рівні у нинішньому сезоні.
Як повідомляв УНН, бразильський легіонер "Шахтаря" зацікавився "Манчестер Сіті".