"Манчестер Сити" продолжил триумфальное шествие в АПЛ

В дебюте противостояния Серхио Агуэро попал в стойку ворот. Впоследствии Роберт Эллиот оформил эффектный сейв после удара головой Агуэро. Все-таки лидер чемпионата добился своего на 31 минуте — Де Брюйне вывел передачей Рахима Стерлинга на ударную позицию и тот в одно касание, взлета попал в ближний угол Эллиота.

Самую реальную возможность сравнять цифры на табло потерял Аронс — мяч с линии ворот выбил Отаменди. Во второй половине ситуация не изменилась. В “Манчестер Сити” еще один удар завершился попаданием в штангу. В результате 1: 0.

Добавим также, команда Гвардиолы только 1 раз теряла очки в нынешнем сезоне — 58 баллов и 15 пунктов преимущества над “Манчестер Юнайтед”. Кроме того, “Манчестер Сити” потерпел лишь 1 поражение на официальном уровне в нынешнем сезоне.

Как сообщал УНН, бразильский легионер “Шахтера” заинтересовался “Манчестер Сити”.