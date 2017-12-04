"Манчестер Сіті" назвав заявку із 20 футболістів на гру з "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Лідер чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" оприлюднив заявку футболістів, які вирушать в Україну на вирішальну зустріч ігрового етапу Ліги чемпіонів із донецьким "Шахтарем", повідомляє УНН з посиланням на сайт "міщан".
До складу не потрапив 31-річний атакуючий іспанський півзахисник Давид Сільва. Також через травми досі відновлюються захисники Джон Стоунз і Бенжамен Менді.
Примітно, що до списку 20-ти потрапили відразу чотири гравці молодіжного складу - Деніел Грімшоу, Тосін Адарабіойо, Філ Фоден та Браим Діас.
До України "Манчестер Сіті" полетить з наступним підбором гравців:
воротарі: Клаудіо Браво, Едерсон, Деніел Грімшоузахисники: Кайл Уокер, Данило, Вінсент Компані, Еліакім Мангаля, Фабіан Делфі, Тосін Адарабіойо, Ніколас Отаменді;
півзахисники: Рахім Стерлінг, Ілкай Гюндоган, Лерой Сане, Бернарду Сілва, Фернардіньо, Яя Туре, Філ Фоден, Браім Діас;
нападники: Серхіо Агуеро, Габріель Жезус.
Додамо, що в заявці відсутній і найдорожчий півзахисник світу Кевін де Брюйне.