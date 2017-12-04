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"Манчестер Сіті" назвав заявку із 20 футболістів на гру з "Шахтарем"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Лідер чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" оприлюднив заявку футболістів, які вирушать в Україну на вирішальну зустріч ігрового етапу Ліги чемпіонів із донецьким "Шахтарем", повідомляє УНН з посиланням на сайт "міщан".

До складу не потрапив 31-річний атакуючий іспанський півзахисник Давид Сільва. Також через травми досі відновлюються захисники Джон Стоунз і Бенжамен Менді.

Примітно, що до списку 20-ти потрапили відразу чотири гравці молодіжного складу - Деніел Грімшоу, Тосін Адарабіойо, Філ Фоден та Браим Діас.

До України "Манчестер Сіті" полетить з наступним підбором гравців:

воротарі: Клаудіо Браво, Едерсон, Деніел Грімшоузахисники: Кайл Уокер, Данило, Вінсент Компані, Еліакім Мангаля, Фабіан Делфі, Тосін Адарабіойо, Ніколас Отаменді;

півзахисники: Рахім Стерлінг, Ілкай Гюндоган, Лерой Сане, Бернарду Сілва, Фернардіньо, Яя Туре, Філ Фоден, Браім Діас;

нападники: Серхіо Агуеро, Габріель Жезус.

Додамо, що в заявці відсутній і найдорожчий півзахисник світу Кевін де Брюйне. 

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