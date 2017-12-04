"Манчестер Сити" назвал заявку из 20 футболистов на игру с "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" обнародовал заявку футболистов, которые отправятся в Украину на решающую встречу игрового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горожан".
В состав не попал 31-летний атакующий испанский полузащитник Давид Сильва. Также из-за травм до сих пор восстанавливаются защитники Стоунз и Бенжамен Мэнди.
Примечательно, что в список 20-ти попали сразу четыре игрока молодежного состава - Дэниел Гримшоу, Тосин Адарабиойо, Фил Фоден и Браим Диас.
В Украину "Манчестер Сити" полетит с последующим подбором игроков:
вратари: Клаудио Браво, Эдерсон, Дэниэл Гримшоузахисникы Кайл Уокер, Даниил, Винсент Компани, Эльяк Мангаля, Фабиан Делфи, Тосин Адарабиойо, Отаменди;
Полузащитники: Стерлинг, Гюндоган, Лерой Сане, Бернарду Силва, Фернардиньо, Яя Туре, Фил Фоден, Браими Диас;
Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэль Жезус.
Добавим, что в заявке отсутствует и самый дорогой полузащитник мира Кевин де Брюйне.