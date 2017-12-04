"Манчестер Сити" назвал заявку из 20 футболистов на игру с "Шахтером"

В состав не попал 31-летний атакующий испанский полузащитник Давид Сильва. Также из-за травм до сих пор восстанавливаются защитники Стоунз и Бенжамен Мэнди.

Примечательно, что в список 20-ти попали сразу четыре игрока молодежного состава - Дэниел Гримшоу, Тосин Адарабиойо, Фил Фоден и Браим Диас.

В Украину "Манчестер Сити" полетит с последующим подбором игроков:

вратари: Клаудио Браво, Эдерсон, Дэниэл Гримшоузахисникы Кайл Уокер, Даниил, Винсент Компани, Эльяк Мангаля, Фабиан Делфи, Тосин Адарабиойо, Отаменди;

Полузащитники: Стерлинг, Гюндоган, Лерой Сане, Бернарду Силва, Фернардиньо, Яя Туре, Фил Фоден, Браими Диас;

Нападающие: Серхио Агуэро, Габриэль Жезус.

Добавим, что в заявке отсутствует и самый дорогой полузащитник мира Кевин де Брюйне.