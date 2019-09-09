Мама Сенцова прокоментувала звільнення сина
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Мама звільненого українського режисера Олега Сенцова Людмила Сенцова разом з онуком Владиславом 8 вересня приїхала до Києва, щоб побачити сина та прокоментувала його звільнення в інтерв'ю ATR, передає УНН.
"Я ж знала, що мене попереду чекає. Все нормально… Щастя, ось таке щастя, воно таке несподіване якесь. Всі чекали, що це не він, що його не взяли до цього списку, було страшно. А потім, коли побачили літак, це щось було. Ми з Владиком ледве з розуму не зійшли, стрибали. Дуже добре, дякую за все", - зазначила Людмила Сенцова.
За її словами, при зустрічі з сином вона подякує йому за те, що все витримав і що вона знову може його бачити.
Нагадаємо, український літак Ан-148 з утримуваними особами на борту прибув у столицю з РФ 7 вересня.