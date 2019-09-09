Мама Сенцова прокомментировала освобождение сына

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 95639 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115844 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107573 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114103 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121518 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149080 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149231 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мама Сенцова прокомментировала освобождение сына

Мама Сенцова прокомментировала освобождение сына

Киев  •  УНН

 • 16031 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Мама освобожденного украинского режиссера Олега Сенцова Людмила Сенцова вместе с внуком Владиславом 8 сентября приехала в Киев, чтобы увидеть сына и прокомментировала его освобождение в интервью ATR, передает УНН.

"Я же знала, что меня впереди ждет. Все нормально... Счастье, вот такое счастье, оно такое неожиданное как-то. Все ждали, что это не он, что его не взяли его в этот список, было страшно. А потом, когда увидели самолет, это что-то было. Мы с Владиком чуть с ума не сошли, прыгали. Очень хорошо, спасибо за все", - отметила Людмила Сенцова.

По ее словам, при встрече с сыном она поблагодарит его за то, что все выдержал и она снова может его видеть.

Напомним, украинский самолет Ан-148 с удерживаемыми лицами на борту прибыл в столицу из РФ 7 сентября.

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