Мама Сенцова прокомментировала освобождение сына
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Мама освобожденного украинского режиссера Олега Сенцова Людмила Сенцова вместе с внуком Владиславом 8 сентября приехала в Киев, чтобы увидеть сына и прокомментировала его освобождение в интервью ATR, передает УНН.
"Я же знала, что меня впереди ждет. Все нормально... Счастье, вот такое счастье, оно такое неожиданное как-то. Все ждали, что это не он, что его не взяли его в этот список, было страшно. А потом, когда увидели самолет, это что-то было. Мы с Владиком чуть с ума не сошли, прыгали. Очень хорошо, спасибо за все", - отметила Людмила Сенцова.
По ее словам, при встрече с сыном она поблагодарит его за то, что все выдержал и она снова может его видеть.
Напомним, украинский самолет Ан-148 с удерживаемыми лицами на борту прибыл в столицу из РФ 7 сентября.