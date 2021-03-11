Малюська роз'яснив позов про заборону для "Партії Шарія": вказує на порушення Конституції

КИЇВ. 11 березня. УНН. Підстави для подання позову до Окружного адміністративного суду Києва про заборону діяльності партії “Партія Шарія” — численні порушення Конституції та законів України політичною партією та, зокрема, особою, яку партія вказує у якості свого “лідера”. Про це повідомив у Facebook очільник Мін'юсту, який подав позов, Денис Малюська, передає УНН.