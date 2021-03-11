Малюська роз'яснив позов про заборону для "Партії Шарія": вказує на порушення Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Підстави для подання позову до Окружного адміністративного суду Києва про заборону діяльності партії “Партія Шарія” — численні порушення Конституції та законів України політичною партією та, зокрема, особою, яку партія вказує у якості свого “лідера”. Про це повідомив у Facebook очільник Мін'юсту, який подав позов, Денис Малюська, передає УНН.
Цитата:
"Базуючись на матеріалах, наданих органами прокуратури та Служби безпеки України, ми подали до Окружного адміністративного суду Києва позов про заборону діяльності Політичної партії “Партія Шарія”. Підстави для подання позову — численні порушення Конституції та законів України політичною партією та, зокрема, особою, яку партія вказує у якості свого “лідера” — паном Шарієм. Нормативна підстава позову — стаття 21 Закону України “Про політичні партії в Україні”, - написав Малюська.
Деталі
Міністр юстиції зауважив, що у Мін'юсті не очікують, "що справа буде простою та легкою".
"Партія Шарія вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, грубо порушуючи законодавство, але при цьому намагаючись перекладати усю відповідальність за такі дії на формально сторонніх осіб. Але, як свідчить матеріали правоохоронних органів, вдавалося їм це далеко не завжди", - зауважив Малюська.
Він нагадав, що перше засідання у справі відбудеться 6 квітня 2021 року.
Що було раніше
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом Міністерства юстиції України до політичної партії “Партія Шарія” з проханням, зокрема, заборонити діяльність “Партії Шарія”.
Доповнення
Служба безпеки України заявила, що оголосила про підозру громадянину України Анатолію Шарію — за двома статтями Кримінального кодексу України. Він підозрюється у протиправній діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Як вказали у пресслужбі СБУ, підозра оголошена під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури в межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Також Шарія оголошено у державний розшук.
Окрім цього, СБУ скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у справі щодо блогера Анатолія Шарія, якому повідомили про підозру, зокрема, у держзраді.
Також у ході досудового розслідування виявлено факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації “Партії Шарія”.