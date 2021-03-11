Малюська разъяснил иск о запрете для "Партии Шария": указывает на нарушение Конституции

Цитата:

"Основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и Службы безопасности Украины, мы подали в Окружной административный суд Киева иск о запрете деятельности политической партии "Партия Шария". Основания для подачи иска - многочисленные нарушения Конституции и законов Украины политической партией и, в частности, лицом, которое партия указывает в качестве своего "лидера" - господином Шарием. Нормативное основание иска - статья 21 Закона Украины "О политических партиях в Украине", - написал Малюська.

Детали

Министр юстиции отметил, что в Минюсте не ожидают, "что дело будет простым и легким".

"Партия Шария выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц. Но, как показывают материалы правоохранительных органов, удавалось им это далеко не всегда", - отметил Малюська.

Он напомнил, что первое заседание по делу состоится 6 апреля 2021 года.

Что было ранее

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Министерства юстиции Украины к политической партии "Партия Шария" с просьбой, в частности, запретить деятельность "Партии Шария".

Дополнение

Служба безопасности Украины заявила, что объявила о подозрении гражданину Украины Анатолию Шарию - по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Как указали в пресс-службе СБУ, подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Также Шария объявлено в государственный розыск.

Кроме этого, СБУ направила в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран по делу о блогере Анатолие Шарие, которому сообщили о подозрении, в частности, в госизмене.

Также в ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария".