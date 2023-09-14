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Маляр про ситуацію на сході: на Куп’янському та Лиманському інтенсивність бойових дій знизилась

Київ • УНН

 • 221049 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. На Куп’янському та Лиманському напрямках бойові дії знизилися, але ворог продовжує обстрілювати та не відмовляється від наступальних планів, повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.

Цитата 

“На Куп’янському та  Лиманському напрямках ситуація без змін. Інтенсивність бойових дій дещо знизилась, порівняно з кількома тижнями тому. Разом з тим тривають ворожі обстріли та ворог не відступає від своїх наступальних планів. Наші сили оборони роблять усе, щоб ворогу не вдалось їх здійснити”, - повідомила Маляр. 

Вона додала, що окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Луганської області та Богданівки Донецької області. 

“На Бахмутському напрямку - на північному фланзі наші бійці захищають від ворога зайняті раніше позиції. А на південному - ми наступаємо. Бої тривають в районі Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки. Там є просування вперед”, - повідомила заступниця. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Бахмутському напрямку за ніч “Армія дронів” знищила ворожої техніки на мільйони доларів — Мінцифри 

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