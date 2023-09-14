Маляр о ситуации на востоке: на Купянском и Лиманском интенсивность боевых действий снизилась
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. На Купьянском и Лиманском направлениях боевые действия снизились, но враг продолжает обстреливать и не отказывается от наступательных планов, сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.
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“На Купьянском и Лиманском направлениях ситуация без изменений. Интенсивность боевых действий несколько снизилась по сравнению с несколькими неделями назад. Вместе с тем продолжаются вражеские обстрелы и враг не отступает от своих наступательных планов. Наши силы обороны делают все, чтобы врагу не удалось их осуществить”, - сообщила Маляр.
Она добавила, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области.
“На Бахмутском направлении - на северном фланге наши бойцы защищают от врага занятые ранее позиции. А на южном - мы наступаем. Бои продолжаются в районе Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки. Там есть продвижение вперед”, - сообщила заместитель.
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