Маляр о ситуации на востоке: на Купянском и Лиманском интенсивность боевых действий снизилась

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. На Купьянском и Лиманском направлениях боевые действия снизились, но враг продолжает обстреливать и не отказывается от наступательных планов, сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

Цитата 

“На Купьянском и  Лиманском направлениях ситуация без изменений. Интенсивность боевых действий несколько снизилась по сравнению с несколькими неделями назад. Вместе с тем продолжаются вражеские обстрелы и враг не отступает от своих наступательных планов. Наши силы обороны делают все, чтобы врагу не удалось их осуществить”, - сообщила Маляр. 

Она добавила, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Луганской области и Богдановки Донецкой области. 

“На Бахмутском направлении - на северном фланге наши бойцы защищают от врага занятые ранее позиции. А на южном - мы наступаем. Бои продолжаются в районе Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки. Там есть продвижение вперед”, - сообщила заместитель. 

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