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Малолітній львів'янин для загартування характеру заліз на дерево і застряг

Київ • УНН

 • 12473 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Львові хлопчик, вирішивши загартувати характер, заліз на дерево, але не зміг злізти, тож довелося викликати рятувальників. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Малолітній львів'янин для загартування характеру заліз на дерево і застряг

Так, 2 жовтня о 16:03 до рятувальників надійшло повідомлення, що у Львові на вул. Кос-Анатольського, 12 заліз на дерево та не може самостійно спуститися хлопчик 2010 року народження.

"Як з’ясувалось на місці, з метою загартувати характер двоє друзів тренували свої навики лазити по дереву. В результаті залізши на висоту близько 4 м, один з хлопців зрозумів, що назад злізти самостійно вже не зможе. Тож товаришу довелося викликати рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце пригоди за допомогою драбини-палки спустили хлопчика.

Нагадаємо, молодий чоловік показував матері принцип дії кайданків, він замкнув їх на своїх зап’ястках, а коли вирішив їх зняти, не зміг знайти ключі. Тож "визволяти" чоловіка довелося співробітникам поліції.

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