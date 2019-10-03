Малолітній львів'янин для загартування характеру заліз на дерево і застряг
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Львові хлопчик, вирішивши загартувати характер, заліз на дерево, але не зміг злізти, тож довелося викликати рятувальників. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Так, 2 жовтня о 16:03 до рятувальників надійшло повідомлення, що у Львові на вул. Кос-Анатольського, 12 заліз на дерево та не може самостійно спуститися хлопчик 2010 року народження.
"Як з’ясувалось на місці, з метою загартувати характер двоє друзів тренували свої навики лазити по дереву. В результаті залізши на висоту близько 4 м, один з хлопців зрозумів, що назад злізти самостійно вже не зможе. Тож товаришу довелося викликати рятувальників", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники, які прибули на місце пригоди за допомогою драбини-палки спустили хлопчика.
Нагадаємо, молодий чоловік показував матері принцип дії кайданків, він замкнув їх на своїх зап’ястках, а коли вирішив їх зняти, не зміг знайти ключі. Тож "визволяти" чоловіка довелося співробітникам поліції.