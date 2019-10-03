Малолетний львовянин для закалки характера залез на дерево и застрял
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Во Львове мальчик, решив закалить характер, залез на дерево, но не смог слезть, поэтому пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, 2 октября в 16:03 к спасателям поступило сообщение, что во Львове на ул. Кос-Анатольского, 12 залез на дерево и не может самостоятельно спуститься мальчик 2010 года рождения.
"Как выяснилось на месте, с целью закалить характер двое друзей тренировали свои навыки лазить по дереву. В результате забравшись на высоту около 4 м, один из ребят понял, что назад слезть самостоятельно уже не сможет. Поэтому товарищу пришлось вызвать спасателей", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью лестницы-палки спустили мальчика.
Напомним, молодой человек показывал матери принцип действия наручников, он замкнул их на своих запястьях, а когда решил их снять, не смог найти ключи. Поэтому "освобождать" мужчину пришлось сотрудникам полиции.