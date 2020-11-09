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Малий бізнес зібрався на великий протест: названі причини

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Представники малого бізнесу оголосили акції протесту по всій Україні. Протестують проти касових апаратів, введених з 1 січня 2021 року, і карантину, повідомляє УНН із посиланням на группу у Facebook "Підприємці України/#SaveФОП".

Представники малого бізнесу стверджують, що фіскалізація зруйнує малий бізнес, який ще не встиг оговтатися після карантинних обмежень.

"Ми за можливість для кожного простого українця розпочати свою маленьку справу на спрощеній системі оподаткування, без касового апарату і без вибіркових обмежень чи закриття бізнесу на карантин", - інформували на сторінці Facebook.

Водночас, у вівторок, 10 листопада, заплановані відкриті дебати із представниками бізнесу на базі комітету ВР, повідомила нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Зараз з однієї сторони закон, який уже прийнятий, який діє і наздоганяє ФОПів, з іншої - люди, які не можуть на сьогодні собі дозволити такі видатки", - сказала вона.

Сама же Верещук вважає, що правила повинні бути єдині для всіх, але потрібно починати не з малого бізнесу, а з контрабанди на митниці, наприклад.

"Моя теза дуже проста: я не є фахівцем, але я тверезо мислю і дивлюсь очима реаліста – де я живу, з ким я живу, і як я маю себе поводити у тому суспільстві, де ми проживаємо. Звісно, що правила мають бути одні для всіх. Звичайно, що в Європі, у США, де є фіскальна політика, де є інститути судочинства, права, правоохоронна система, яка не переслідує тих, хто не хоче платити щомісяця "мзду" - звичайно, що правила мають бути для всіх. А де ми зараз живемо? Як ми можемо пояснити ФОПам на сьогодні, що правила дійсно одні для всіх? І для великого бізнесу, і для малого, коли вони бачать, наприклад, контрабанду на митниці. Коли вони самі змушені користатися контрабандним товаром, бо без нього вони не виживуть. То давайте припинимо контрабанду? Давайте не починати з ФОПів", - наголосила вона.

Нагадаємо, Верховна Рада України відправила на повторне перше читання законопроект, яким пропонується до 2022 року відтермінувати обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого та середнього бізнесу.

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