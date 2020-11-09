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Малый бизнес собрался на большой протест: названы причины

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Представители малого бизнеса объявили акции протеста по всей Украине. Протестуют против кассовых аппаратов, введенных с 1 января 2021 года, и карантина, сообщает УНН со ссылкой на группу в Facebook "Предприниматели Украины/#SaveФЛП".

Представители малого бизнеса утверждают, что фискализация разрушит малый бизнес, который еще не успел оправиться после карантина.

"Мы за возможность для каждого простого украинца начать свое маленькое дело на упрощенной системе налогообложения, без кассового аппарата и без выборочных ограничений или закрытия бизнеса на карантин", - информировали на странице Facebook.

В то же время, во вторник, 10 ноября, запланированы открытые дебаты с представителями бизнеса на базе комитета ВР, сообщила нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Сейчас с одной стороны закон, который уже принят, действующий и догоняет ФЛП, с другой - люди, которые не могут сегодня позволить себе такие расходы", - сказала она.

Сама же Верещук считает, что правила должны быть едины для всех, но нужно начинать не с малого бизнеса, а с контрабанды на таможне, например.

"Мой тезис очень простой: я не специалист, но я трезво мыслю и смотрю глазами реалиста - где я живу, с кем я живу, и как я себя должна вести в том обществе, где мы проживаем. Конечно, правила должны быть одни для всех. Конечно, в Европе, в США, где есть фискальная политика, где есть институты судопроизводства, права, правоохранительная система, которая не преследует тех, кто не хочет платить ежемесячно "мзду" - конечно, что правила должны быть для всех. А где мы сейчас живем? Как мы можем объяснить ФЛП сегодня, что правила действительно одни для всех? и для крупного бизнеса, и для малого, когда они видят, например, контрабанду на таможне. Когда они сами вынуждены пользоваться контрабандным товаром, потому что без него они не выживут. Так давайте прекратим контрабанду? Давайте не начинать с ФЛП", - подчеркнула она.

Напомним, Верховная Рада Украины отправила на повторное первое чтение законопроект, которым предлагается до 2022 года отсрочить обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для малого и среднего бизнеса.

Украинские Национальные Новости

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