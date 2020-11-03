Малий бізнес попередив Раду про неможливість повернення до безконтрольної торгівлі

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У вівторок, 3 листопада 2020 року, понад 1000 фізичних осіб-підприємців провели під Верховною Радою акцію протесту. Під гаслом "Детінізація - це цивілізація!" представники легального малого бізнесу вимагали від народних депутатів запобігти прийняттю двох законопроектів про повернення всім без винятку ФОПам права працювати без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО). В іншому випадку, на думку підприємців, депутати підтримають корупціонерів і "тіньовиків", які завдають Україні найбільшої шкоди - фінансовий і репутаційний, повідомляє УНН.

З 1 січня 2021 року, в Україні набудуть чинності ряд законодавчо-нормативних актів про використання певними категоріями підприємців РРО. Законодавчі новації, ініційовані главою Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцева, пройшли публічні обговорення і були підтримані профільними асоціаціями малого бізнесу. Вийти на мітинг людей змусила інформація про намір зацікавлених бізнес-груп провести через парламентське лобі два законопроекти № 3853-1 і № 3853-2. Ці документи фактично скасовують розпочату реформу детінізації економіки, покликану встановити жорсткий державний контроль за нелегальними фінансовими оборотами великого бізнесу і відмивання мільярдів гривень від контрабанди через фіктивних платників єдиного податку.

За словами підприємця 1 групи Ірини Соколової, РРО жодним чином не зачіпають чесний бізнес, однак створюють величезні проблеми контрабандистам і підставним ФОПовцам, через які відмиваються величезні гроші від завезення в Україну за сірими і чорними схемами безлічі товарних категорій.

"Ми вийшли на боротьбу з найбільшим злом в нашій країні - корупцією, яка" кришує "тіньовий бізнес. Моя компанія чесно веде підприємницьку діяльність протягом багатьох років. І я не можу зрозуміти, чому легальний підприємець повинен наповнювати державний і місцеві бюджети, створювати робочі місця, а хтось, прикриваючись статусом "спрощенця", паразитувати на законодавчих пролом, обкрадати країну і обманювати покупців ", - говорить Соколова.

Солідарний з колегою і ФОПовец Ігор Голіков.

"Протягом 30 років політики створюють ілюзію боротьби за економічну справедливість замість того, щоб брати відповідальність і реалізовувати часом непопулярні, але необхідні для цивілізованого розвитку бізнесу і країни речі. Ми - за перекриття незаконних схем, якими користується великий бізнес для ухилення від податків, і ми вимагаємо контролю держави за фінансовими оборотами "схемщиків". "Спрощенка" повинна бути модифікована, вона повинна стимулювати розвиток чесного малого бізнесу, і не повинна служити засобом процвітання схем по мінімізації податків великим бізнесом ", - вважає Голіков.

Ситуацію прокоментував і Данило Гетманцев. За словами голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, відмова від реформування може призвести до подальшого ослаблення України, розгулу корупції і, як результат, животіння національної економіки.

"Єдиний спосіб йти по шляху цивілізованого розвитку і виведення економіки з тіні (я вважаю, що" тінь "є наріжною проблемою для країни), - це відмова від популізму, політичного поділу на владу і опозицію. Потрібен чесний, відкритий розмова, єдиним інтересом в якому буде інтерес країни і кожного українця. Сьогодні наш споживач беззахисний, тому, що без фіскального чека він не може після покупки знайти продавця. Тільки фіскальний чек забезпечує гарантовану і легко перевіряється ідентифікацію продавця (наприклад - реальність продавця в ЄДРПОУ, факт видачі чека в базі чеків ДПС). Це багаторазово ускладнює можливість ухилення від виконання гарантійних зобов'язань і критично підвищує ризик операцій з нелегальним товаром ", - резюмував Гетманцев.

В акції протесту взяли участь Асоціація "Українські імпортери побутової електроніки", "Аптечна професійна асоціація України", Асоціація платників податків України, Українська федерація індустрії безпеки та інші.

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