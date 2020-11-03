Малый бизнес предупредил Раду о невозможности возврата к бесконтрольной торговле

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во вторник, 3 ноября 2020 года, более 1000 физических лиц-предпринимателей провели под Верховной Радой акцию протеста. Под лозунгом “Детенизация — это цивилизация!” представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возврате всем без исключения ФОПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО). В противном случае, по мнению предпринимателей, депутаты поддержат коррупционеров и “теневиков”, которые наносят Украине наибольший ущерб — финансовый и репутационный, сообщает УНН

С 1 января 2021 года, в Украине вступят в силу ряд законодательно-нормативных актов об использовании определенными категориями предпринимателей РРО. Законодательные новации, инициированные главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, прошли публичные обсуждения и были поддержаны профильными ассоциациями малого бизнеса. Выйти на митинг людей вынудила информация о намерении заинтересованных бизнес-групп провести через парламентское лобби два законопроекта № 3853-1 и № 3853-2. Эти документы фактически отменяют начатую реформу детенизации экономики, призванную установить жесткий государственный контроль за нелегальными финансовыми оборотами крупного бизнеса и отмывания миллиардов гривен от контрабанды через фиктивных плательщиков единого налога.

По словам предпринимателя 1 группы Ирины Соколовой, РРО никоим образом не задевают честный бизнес, однако создают огромные проблемы контрабандистам и подставным ФОПовцам, через которые отмываются огромные деньги от завоза в Украину по серым и черным схемам множества товарных категорий.

“Мы вышли на борьбу с самым большим злом в нашей стране — коррупцией, которая „крышует“ теневой бизнес. Моя компания честно ведет предпринимательскую деятельность на протяжении многих лет. И я не могу понять, почему легальный предприниматель должен наполнять государственный и местные бюджеты, создавать рабочие места, а кто-то, прикрываясь статусом „упрощенца“, паразитировать на законодательных брешах, обворовывать страну и обманывать покупателей”, — говорит Соколова.

Солидарен с коллегой и ФОПовец Игорь Голиков.

“На протяжении 30 лет политики создают иллюзию борьбы за экономическую справедливость вместо того, чтобы брать ответственность и реализовывать порой непопулярные, но необходимые для цивилизованного развития бизнеса и страны вещи. Мы — за перекрытие незаконных схем, которыми пользуется крупный бизнес для уклонения от налогов, и мы требуем контроля государства за финансовыми оборотами „схемщиков“. „Упрощенка“ должна быть модифицирована, она должна стимулировать развитие честного малого бизнеса, и не должна служить средством процветания схем по минимизации налогов крупным бизнесом”, — считает Голиков.

Ситуацию прокомментировал и Даниил Гетманцев. По словам главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, отказ от реформирования может привести к дальнейшему ослаблению Украины, разгулу коррупции и, как результат, прозябанию национальной экономики.

“Единственный способ идти по пути цивилизованного развития и вывода экономики из тени (я считаю, что „тень“ является краеугольной проблемой для страны), — это отказ от популизма, политического деления на власть и оппозицию. Нужен честный, открытый разговор, единственным интересом в котором будет интерес страны и каждого украинца. Сегодня наш потребитель беззащитен, потому, что без фискального чека он не может после покупки найти продавца. Только фискальный чек обеспечивает гарантированную и легко проверяемую идентификацию продавца (например — реальность продавца в ЕДРПОУ, факт выдачи чека в базе чеков ДПС). Это многократно усложняет возможность уклонения от выполнения гарантийных обязательств и критически повышает риск операций с нелегальным товаром”, — резюмировал Гетманцев.

В акции протеста приняли участие Ассоциация “Украинские импортеры бытовой электроники”, “Аптечная профессиональная ассоциация Украины”, Ассоциация налогоплательщиков Украины, Украинская федерация индустрии безопасности и другие.

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